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Сальмонеллез нашли у 30 отравившихся в школьной столовой жителей Канска

Сальмонеллез обнаружили у 30 жителей Канска Красноярского края, которые отравились в столовой в школе. Об этом ТАСС рассказали в прокуратуре региона.

Инцидент произошел 20 ноября в средней школе Канска. Ученики и работники общеобразовательного учреждения массово отравились после обеда в столовой.

25 ноября были госпитализированы пять сотрудников и 37 школьников. Питание в общеобразовательное учреждение поставлял индивидуальный предприниматель. Открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Красноярска 23 ученика отравились водой. Возможно, в ней была инфекция.