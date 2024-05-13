С выпившего Паши Техника сорвали куртку за четверть миллиона рублей

Рэпера и лидера группы Kunteynir Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) избили и лишили дорогих вещей в Москве. По словам музыканта, его ударили по голове, а затем с него сняли куртку за 250 тыс. рублей, в которой лежал iPhone 15 Pro, сообщает Газета.ru .

Музыкант смутно помнит удар по голове – в тот момент он пил шампанское. Техник отметил, что пока не хочет обращаться к полицейским и намерен решить вопрос «по обоюдному согласию».

«Они вчера принесли ее (куртку — ред.), но было очень поздно, я ее не забрал. Они готовы ее сейчас отдать. У меня одна проблема — у меня телефон 15 iPhone Pro обычный, он был в куртке, но они говорят, что его там нет», — сказал андеграунд-рэпер.

Ивлев уверен, что его смартфон лежал в кармане украденной куртки и не мог выпасть. По словам артиста, сейчас он размышляет, есть ли смысл обращаться за помощью к правоохранителям.