«С мертвыми не общаюсь»: экс-муж пропавшей россиянки не понимает, зачем ее искать

Экс-муж пропавшей в Индонезии россиянки не видит необходимости в ее поисках

Бывший муж пропавшей в Индонезии россиянки Александры Мордовиной в поисках участия не принимает. Он сказал адвокату Константину Ерохину, что не понимает, почему должен помогать, он ведь с мертвыми не общается, сообщает SHOT .

Гражданка РФ пропала при восхождении на вулкан Ринджани. На место ЧП выдвинулась новая поисковая группа. Почти нет надежды найти женщину живой.

Россиянка решила совершить восхождение в честь своего 44-летия. Она пошла одна, хотя без гида и официального разрешения от властей Индонезии восхождения на Ринджани запрещены. В той местности джунгли и дикие животные.

В последнем сообщении Мордовина рассказала, что подъем на вулкан дается нелегко. У нее с собой были тяжелый рюкзак и палатка.