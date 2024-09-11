Baza: пропавшую около вулкана на Бали москвичку до сих пор не нашли
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Пропавшую около вулкана Риджани в Индонезии москвичку Александру М. до сих пор не нашли. По данным властей Бали, обследование места ее исчезновения никаких результатов не принесло, сообщает Baza.
Местные власти до сих пор не уверены, что 44-летняя москвичка вошла на территорию заповедника. В электронной базе парка «Риджани» нет данных о том, что Александра приобрела входной билет. При этом байк москвички находится на территории парка.
Родственники нашли активистов для поиска москвички и оплатили их работу. Однако, по их словам, в итоге группу не пустили на территорию заповедника.
Спасатели же заявили о готовности продолжить работу по поиску Александры только после того, как получат от полиции информацию о ее возможном местонахождении.
Александра планировала в одиночку взойти на вулкан Ринджани. В последний раз родственники связывались с ней 29 августа, в день рождения девушки.
Ранее стало известно, что власти Бали не хотели искать москвичку, так как она отправилась покорять вулкан без официального разрешения, которое должны приобретать все желающие туристы.