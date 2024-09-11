Baza: пропавшую около вулкана на Бали москвичку до сих пор не нашли

Пропавшую около вулкана Риджани в Индонезии москвичку Александру М. до сих пор не нашли. По данным властей Бали, обследование места ее исчезновения никаких результатов не принесло, сообщает Baza .

Местные власти до сих пор не уверены, что 44-летняя москвичка вошла на территорию заповедника. В электронной базе парка «Риджани» нет данных о том, что Александра приобрела входной билет. При этом байк москвички находится на территории парка.

Родственники нашли активистов для поиска москвички и оплатили их работу. Однако, по их словам, в итоге группу не пустили на территорию заповедника.

Спасатели же заявили о готовности продолжить работу по поиску Александры только после того, как получат от полиции информацию о ее возможном местонахождении.

Александра планировала в одиночку взойти на вулкан Ринджани. В последний раз родственники связывались с ней 29 августа, в день рождения девушки.

Ранее стало известно, что власти Бали не хотели искать москвичку, так как она отправилась покорять вулкан без официального разрешения, которое должны приобретать все желающие туристы.