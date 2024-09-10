Стало известно, почему на Бали не ищут пропавшую около вулкана москвичку

Органы государственной власти Бали не начали масштабную поисковую операцию пропавшей около вулкана жительницы Москвы Александры М., потому что она пошла туда без официального разрешения. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на заявление семьи потерянной женщины.

Перед тем, как подняться на гору-вулкан Ринджани на Бали, все желающие должны официально зарегистрироваться. Однако 44-летняя Александра М. этого не сделала.

Поэтому работники местного органа власти, который занимается спасением людей в горах, поискали девушку, не добились результата, и опустили руки. Масштабную поисковую операцию никто не начал. Актуальной информации о местонахождении москвички нет до сих пор.

Родственники Александры М. наняли частную поисковую группу. Они ищут девушку с помощью беспилотников. Также в помощи помогает консульский отдел Посольства России в Индонезии.

Ранее сообщалось, что Александра М. поехала покорять вулкан Ринджани на Бали самостоятельно, хотя без гида это делать запрещено. Женщина не выходила на связь с 30 августа.