РЖД выразила соболезнования семье машиниста поезда, попавшего в ЧП под Брянском

В результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погиб машинист локомотива. РЖД выразила соболезнования его семье.

Компания окажет всю необходимую помощь родным погибшего.

Также в РЖД отметили, что девять работников поездной бригады пострадали в результате ЧП под Брянском. Они доставлены в больницы, находятся под наблюдением врачей.

РЖД обеспечат их лечение. Сотрудникам выплатят предусмотреные компенсации.

Ранее РЖД сообщили, что выплатят родственникам погибших при ЧП с поездом под Брянском по 2,2 млн руб. Также они и близкие госпитализированных смогут бесплатно отправиться в Брянск.

Всего в результате обрушения моста на поезд Климов — Москва в Брянской области погибли семь человек. В больницах остаются 39 пострадавших, в том числе четверо детей.