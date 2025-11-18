Рыцари топора и биты: конфликт в родительском чате перерос в побоище

В Белгородской области двое мужчин сошлись в схватке из-за конфликта в родительском чате. Драка произошла на улице, оппоненты били друг друга битой и топором, сообщает «112» .

Все началось с того, что один школьник в соцсетях матом обозвал сверстника. Мать оскорбленного мальчика узнала об этом и решила выяснить отношения с отцом обидчика — Александром С. Женщина пришла на разговор не одна, а со своим приятелем Сергеем Б.

Мужчины перед встречей вооружились. Александр взял топор, а Сергей — биту. Оппоненты сошлись в битве за гаражами города Строитель. Сергей успел ударить противника спортинвентарем. Александр не остался в долгу — он атаковал неприятеля топором, отчего тот упал, получив сильный удар.

После этого мужчина вошел во вкус и разгромил автомобиль соперника. В итоге Александра задержали, а пострадавшему Сергею пришлось обращаться в больницу.

