«Рваные» пробоины: появились фото повреждений тонувшего в Ленобласти танкера

Поврежденный корпус танкера Koala, который начал тонуть со 130 тыс. тонн мазута в порту Ленинградской области, был запечатлен на фото. Снимок публикует 78.ru .

Водолазы выявили несколько пробоин в подводной части танкера. Следователи предполагают, что они появились из-за внешнего воздействия на борт. Приоритетной версией является подрыв судна.

На опубликованном фото запечатлено место эпицентра одного из взрывов. Судя по кадру, у пробоины «рваные» границы, а искореженный металл загнут внутрь машинного отделения.

Находящиеся в порту очевидцы отметили, что мазут, который перевозил танкер, затвердел. Теперь утечки не должно произойти. При этом машинное отделение полностью затоплено.

Специалисты рассматривают варианты того, как откачать воду и залатать пробоины. Отмечается, что в ближайшее время это сделать не получится из-за большого диаметра повреждений.

Танкер Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды, стал тонуть в Ленинградской области ночью 9 февраля. Экипаж эвакуировался, никто не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее водолазы обследовали судно. Они не обнаружили внутри взрывоопасных предметов.