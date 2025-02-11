Завершены поиски бомбы на танкере со 130 000 т мазута, тонувшем в Ленобласти
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Водолазы полностью обследовали танкер Koala в Ленинградской области, который начал тонуть со 130 тысячами тонн мазута. На корабле не обнаружено взрывоопасных предметов или опасных веществ, сообщает «Mash на Мойке».
На Koala также не зафиксировано угрозы течи мазута. Работы водолазов завершены.
Вскоре будет принято решение об откачке воды из машинного отделения, где образовались три пробоины после взрывов. Иностранному владельцу Koala заявили о необходимости «приступить к ликвидации затонувшего имущества», отмечает издание.
Силовики рассматривали версию, что Koala могли заминировать. Правоохранители не исключали, что взрывы на судне могли носить спланированный характер.
Ночью 9 февраля танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Ленобласти. После взрывов весь экипаж корабля эвакуировался, пострадавших нет.