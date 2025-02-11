Завершены поиски бомбы на танкере со 130 000 т мазута, тонувшем в Ленобласти

Mash: на танкере, тонувшем в Ленобласти со 130 000 т мазута, не нашли взрывчатку

Водолазы полностью обследовали танкер Koala в Ленинградской области, который начал тонуть со 130 тысячами тонн мазута. На корабле не обнаружено взрывоопасных предметов или опасных веществ, сообщает «Mash на Мойке» .

На Koala также не зафиксировано угрозы течи мазута. Работы водолазов завершены.

Вскоре будет принято решение об откачке воды из машинного отделения, где образовались три пробоины после взрывов. Иностранному владельцу Koala заявили о необходимости «приступить к ликвидации затонувшего имущества», отмечает издание.

Силовики рассматривали версию, что Koala могли заминировать. Правоохранители не исключали, что взрывы на судне могли носить спланированный характер.

Ночью 9 февраля танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Ленобласти. После взрывов весь экипаж корабля эвакуировался, пострадавших нет.