«РВ»: в Курской области ликвидировали украинского военного, вооруженного мечом
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Российские военнослужащие ликвидировали вооруженного мечом бойца украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На опубликованных кадрах видно, как боец ВСУ одиноко бродит в лесополосе курского приграничья. Затем дрон-камикадзе поражает один из жилых домов и происходит взрыв.
Российские разведчики засекли украинского военного и направили беспилотник в постройку, в которой спрятался ВСУшник.
Ранее стало известно, что чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в боях на территории Курской области.