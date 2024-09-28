«РВ»: в Курской области ликвидировали украинского военного, вооруженного мечом

сегодня в 20:26

На опубликованных кадрах видно, как боец ВСУ одиноко бродит в лесополосе курского приграничья. Затем дрон-камикадзе поражает один из жилых домов и происходит взрыв.

Российские разведчики засекли украинского военного и направили беспилотник в постройку, в которой спрятался ВСУшник.

Ранее стало известно, что чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в боях на территории Курской области.