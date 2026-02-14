«Русский самурай» порубил полицейского катаной в Петербурге

сегодня в 17:48

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава К., обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно данным следствия, 12 февраля мужчина в состоянии опьянения в квартире на Окуловской улице нанес удар катаной сотруднику полиции, который задержал подозреваемого в разбое. Пострадавший правоохранитель получил повреждения мышц и суставов, сухожилий руки, резаную рану кисти и лучевой артерии.

В отношении Вечеслава К. возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Накануне фигуранту предъявили обвинение.

Петербургский суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 апреля текущего года.

