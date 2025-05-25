«Русские п****асы»: группа пьяных мигрантов оскорбляла россиян в Москве

Следственный комитет РФ проверяет информацию об агрессивном поведении группы мигрантов на территории одного из жилых комплексов Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как группа агрессивных мигрантов в ночное время нарушает общественный порядок и выкрикивает «русские п****асы» на территории одного из столичных ЖК.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе проверки.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что мигранты пристают к женщинам и детям в незаконном общепите в подмосковном Красногорске.