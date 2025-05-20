Мигранты пристают к женщинам и детям в незаконном общепите в Путилкове
В комментариях в профиле Информационного центра Следственного комитета России в соцсети «ВК» опубликовано сообщение о том, что в подмосковном поселке городского типа Путилково нарушается миграционное законодательство. В одном из жилых домов, как сообщается, предприниматель неславянской внешности без наличия разрешительных документов создал заведение общепита, где иностранцы пристают к женщинам и детям, сообщает Информационный центр СК России.
Приезжие собираются на территории точки массово. Местные жители переживают о своей безопасности.
Сотрудники ГСУ СК России по Московской области открыли уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал у руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева доклад.
Ранее жительницы Шатуры пожаловались на домогательства мигрантов. Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль.