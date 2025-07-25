Рухнуло все: появилось видео с места взрыва в доме в Саратове

Опубликовано видео с места взрыва в доме в Саратове

«112» опубликовал видеоролик с места взрыва в жилом доме в Саратове.

Там видно, что в многоэтажке практически полностью обрушен весь первый подъезд. Бетонные плиты и мусор завалили территорию около дома.

Специалисты экстренно выясняют, кто из жильцов дома где находится.

Взрыв произошел в пятницу в доме 2 по улице им. Ф.А. Блинова в Саратове. Известно о трех погибших. Также под завалами могут находиться люди. На месте ЧП работают спасатели.