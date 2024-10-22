RT: В сбитом в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец

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Журналисты RT опубликовали фамилию русского летчика в сбитом в Судане Ил-76

Журналисты RT опубликовали фамилию российского летчика в сбитом в Судане Ил-76 — это Антон Селиванец.

О том, что грузовым самолетом управлял именно Селиванец, подтвердил RT его брат.

Как утверждает мужчина, они с Антоном не виделись много лет, но поддерживали связь через переписку.

«Перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — сообщил родственник погибшего пилота.

Грузовой самолет под управлением российских пилотов сбили в Судане в понедельник вечером.