RT: В сбитом в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец
Журналисты RT опубликовали фамилию русского летчика в сбитом в Судане Ил-76
Журналисты RT опубликовали фамилию российского летчика в сбитом в Судане Ил-76 — это Антон Селиванец.
О том, что грузовым самолетом управлял именно Селиванец, подтвердил RT его брат.
Как утверждает мужчина, они с Антоном не виделись много лет, но поддерживали связь через переписку.
«Перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — сообщил родственник погибшего пилота.
Грузовой самолет под управлением российских пилотов сбили в Судане в понедельник вечером.