Российскому туристу, подстреленному в Турции, предложили пойти на мировую

Жителю Свердловской области Григорию Ш., который в октябре 2024 года был ранен в ходе уличных разборок на территории Турции, предложили заключили мирное соглашение с обидчиком, сообщает URA.RU .

«Дело расследуется, но МИД ничего не делает. Нам сказали обратиться к турецкому адвокату за свои деньги», — расскзала жена пострадавшего.

По ее словам, юрист предложил пойти на мировую с выплатой компенсации, так как это лучшее, чего можно будет добиться. При этом после переговоров с компенсацией вопрос не решился. В суде Стамбула уже прошло первое заседание по этому делу.

Россиянин получил пулевое ранение в начале октябре в турецком районе Таксим. Во время уличной разборки один из мужчин открыл стрельбу. Одна из пуль попала в Григория, который пытался спрятаться с супругой в ближайшем кафе. Пулю мужчине достали российские медики в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что российских путешественников похищают во время секс-туров в Кению. Злоумышленники требуют за россиян выкупы в несколько миллионов долларов.