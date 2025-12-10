Российского туриста-инвестора опоили и ограбили в Таиланде

Россиянин приехал в Таиланд, чтобы посмотреть квартиру и внести задаток, а по дороге заскочил в бар. Там его опоили и ограбили, сообщает Mash .

59-летний москвич-инвестор приехал в Паттайю по делам на 10 дней. Он хотел приобрести квартиру и привез с собой деньги для задатка. В Паттайе он зашел в местный бар.

На этом начались его злоключения — мужчина проснулся спустя сутки в другом городе. У него пропали все деньги (около 10 тыс. долларов), чемодан и телефон. Все это время жена инвестора пыталась с ним связаться и решила, что случилось самое страшное.

Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что он не первая жертва подобной схемы. Правоохранители предположили, что москвичу подбросили седативные в пиво, после чего его увели из бара и ограбили.

Всего зарегистрировано уже около 20 подобных происшествий за три недели. В том числе жертвами стали россияне. Например, айтишник Игорь с Сахалина точно так же зашел в местный бар, а очнулся в зоне ожидания аэропорта — он в итоге провел там четыре дня.

Ранее двух россиян, транспортировавших крупную партию марихуаны для продажи в Сети, поймали в таиландском Бангкоке. Мужчин нашли по QR-кодам наркошопа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.