Наркоторговцев из России задержали при транспортировке марихуаны в Таиланде

Двух россиян, транспортировавших крупную партию марихуаны для продажи в Сети, поймали в таиландском Бангкоке. Мужчин нашли по QR-кодам наркошопа, который они вешали на улицах Пхукета, сообщает SHOT .

Тайские силовики задержали 34-летнего Ивана и 35-летнего Марка. У мужчин конфисковали несколько мешков с наркотиком, два ноутбука, семь смартфонов, 20 флеш-накопителей и микроавтобус.

Еще королевская полиция заполучила перечень покупателей — один из предполагаемых продавцов не успел вовремя заблокировать смартфон. Силовики смогли найти россиян, когда изучали наклейки QR-кодов наркошопов. Мужчины размещали их на улицах Пхукета.

На опубликованных фото Ивана и Марка заковали в наручники, руки завели за спину и заставили сесть на корточки. На фоне микроавтобуса, в котором, предположительно, были наркотики, стояли тайские полицейские. Также правоохранители выложили фото из дома задержанного.

