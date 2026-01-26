Российского маркетолога отравили в баре Таиланда и ограбили

Российский маркетолог Антон Котовский оказался жертвой грабителей в Таиланде. Ему подсыпали наркотики в местом баре, а затем буквально раздели догола, сообщает Mash .

Как рассказали его родственники, Котовский приехал в Таиланд на отдых 11 января. Спустя 10 дней он пропал. Перед исчезновением он вел себя странно, например, собирал на пляже мусор со словами, что это его будущая инсталляция.

Из номера отеля он ушел без денег и вещей. Родные обратились в полицию. Правоохранители нашли маркетолога в тот же день. Он был на пляже. Мужчину доставили в местный отдел, где он просидел до самого вылета домой.

По словам семьи, мужчина перед происшествием находился в баре. Там ему вероятно подсыпали в напитки запрещенные вещества. После этого россиянина ограбили. Он улетел домой в одних тапочках и с паспортом. Чемоданы туриста и деньги пропали.

