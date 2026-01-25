«Русские, валите отсюда!» Британцы напали на российскую семью в отеле в Египте

Инцидент произошел накануне около полудня в отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе. Российская семейная пара с тремя маленькими дочками отдыхала у центрального бассейна. Пока россияне плавали, к их шезлонгам подошла группа из примерно 15 британцев. Они заняли все места и сбросили вещи россиян на пол. Когда наши соотечественники вышли из воды, их грубо послали матом со словами: «Это наши места. Русские, валите отсюда!».

Во время словесной перепалки одна из англичанок ударила маленькую девочку. Отец заступился за нее, но толпа британцев начала избивать и душить его веревкой. Сотрудники отеля вмешались только через несколько минут. По словам пострадавших, им не оказали медицинскую помощь.

На место происшествия прибыли полицейские. После случившегося британцев больше не видели. Предположительно, их переселили в другой отель. Россияне намерены подать заявление в полицию.

