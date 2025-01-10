сегодня в 12:22

Российский космонавт сделал фото пожаров в Лос-Анджелесе с орбиты

На них видно линию огня, которая окружена сияющими фонарями города.

Площадь возгораний составила свыше 1,3 тыс. га.

Как считают метеорологи, огонь распространился по территории из-за сильных ветров и сухой погоды.

Мощный лесной пожар произошел на западе округа Лос-Анджелес в штате Калифорния ночью 8 января. Ситуация осложнялась сильным ветром, который разносил огонь. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии для помощи властям штата в борьбе с последствиями бушующих пожаров.

Ранее представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл оценил ущерб от бушующих пожаров в 135-150 млрд долларов. Также он добавил, что на предстоящей неделе в регионе прогнозируется сильный ветер, поэтому риск пожаров возрастает.