Российский депутат признался, что насмерть сбил человека
Фото - © скриншот/Пресс-служба Курганской областной думы
Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников заявил, что стал участником ДТП со смертельным исходом. По словам парламентария, он совершил аварию и столкнулся с мотоциклом, водитель которого позже умер в больнице, сообщила пресс-служба облдумы.
По словам Алейникова, 3 июня он совершил ДТП на федеральной трассе «Иртыш» Р-254, когда подъезжал к городу Ишим.
«Мною совершено дорожно-транспортное происшествие. Не убедившись в совершении маневра, было допущено столкновение с мотоциклом, которым управлял Журкевич Вячеслав Валерьевич», — говорит депутат на опубликованном видео.
Пострадавшего байкера увезли в больницу, однако он скончался от полученных травм.
Алейников принес соболезнования родным и близким погибшего. Депутат пообещал оплатить все траты на организацию похорон и оказать поддержку семье мужчины.