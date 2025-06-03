Российский депутат признался, что насмерть сбил человека

сегодня в 17:50

Курганский депутат Алейников признался, что насмерть сбил человека на дороге

Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников заявил, что стал участником ДТП со смертельным исходом. По словам парламентария, он совершил аварию и столкнулся с мотоциклом, водитель которого позже умер в больнице, сообщила пресс-служба облдумы.

По словам Алейникова, 3 июня он совершил ДТП на федеральной трассе «Иртыш» Р-254, когда подъезжал к городу Ишим.

«Мною совершено дорожно-транспортное происшествие. Не убедившись в совершении маневра, было допущено столкновение с мотоциклом, которым управлял Журкевич Вячеслав Валерьевич», — говорит депутат на опубликованном видео.

Пострадавшего байкера увезли в больницу, однако он скончался от полученных травм.

Алейников принес соболезнования родным и близким погибшего. Депутат пообещал оплатить все траты на организацию похорон и оказать поддержку семье мужчины.