Российские военные уничтожили ЗРК IRIS-T ударом по ПВО в Одессе

Российские военнослужащие во время удара по средствам противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе ликвидировали немецкий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T, сообщает ТАСС .

«В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома», — заявили в силовых структурах.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия поразила военный аэродром в Одессе, а также украинские средства ПВО в районе поселка Авангард.

Во вторник взрывы прогремели в на территории Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, в небе был виден черный дым.