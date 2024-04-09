Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные поразили военный аэродром в Одессе, так как оттуда в небо поднимается черный столб дыма, сообщает РИА Новости .

«Прилет» в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма. Ну раз ПВО (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись», — сказал Лебедев.

Также он предположил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по украинским средствам ПВО. Прилет был в районе поселка Авангард.

Ранее украинские СМИ сообщали, что во вторник взрывы прогремели в Одессе и области. В регионе объявлена воздушная тревога. При этом другие данные не приводились.