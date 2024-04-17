Российские «Солнцепеки» выжгли опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки российских войск поразили взводные опорные пункты и укрытия украинских подразделений на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство опубликовало кадры работы экипажей тяжелых огнеметных систем. На них видно, как «Солнцепеки» выдвигаются на позиции, чтобы отработать по цели. Удар был нанесен в ночное время.

За точностью поражения обнаруженных объектов ВСУ российские бойцы следили с помощью дрона. Все цели были уничтожены.

Ранее российская армия уничтожила склады боеприпасов РДК* в зоне проведения спецоперации.

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