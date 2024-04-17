Российская армия уничтожила склады боеприпасов РДК* в зоне СВО

Российские бойцы поразили склады боеприпасов формирований «РДК»*. Помимо этого, ВС РФ ударили по живой силе и военной технике ВСУ в 132-х районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также системы ПВО за сутки поразили 191 дрон ВСУ и шесть американских оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS. Кроме того, российская армия нанесла удар по авиационной бомбе «Hammer» производства Франции.

ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.

Ранее Минобороны сообщало, что артиллерийский расчет «Нона-СВК» уничтожил солдат ВСУ на авдеевском направлении. Точность огня миномета «Нона-СВК» корректировался в режиме реального времени оператором БПЛА.

*организация признана террористической и запрещена в РФ