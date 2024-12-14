Российские приставы ищут рэпера Face* за долги

Судебные приставы ищут российского рэпера Face* (Ивана Дремина) за то, что он не оплатил штрафы. Долг музыканта вырос в четыре раза до 125 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash .

Долг Face* в октябре 2023 года составлял всего 30 тыс. рублей. Кировский и Советский суды Уфы три раза оштрафовали музыканта за то, что он не сдал отчеты о деятельности иностранного агента.

Таким образом сумма взысканий выросла до 125 тыс. рублей. Теперь артиста разыскивают судебные приставы Республики Башкортостан.

Ранее рэпера Платину задержали на выступлении в Томске. Затем суд выдворил музыканта.

*Иван Дремин (псевдоним Face) признан в России иностранным агентом.