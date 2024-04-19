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Рэпера Платину задержали на выступлении в Томске после жалобы Мизулиной

В клубе Face в Томске прямо во время выступления силовиками был задержан рэпер Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис), сообщает SHOT .

Момент задержания попал на видео. На кадрах видно, как сотрудники СОБР поднялись за исполнителем на сцену, о чем-то с ним переговорили, а затем под крики зрителей повели за кулисы. Музыкант не сопротивлялся.

При этом некоторые посетители концерта называют задержание постановкой. В этот день Платина праздновал свой 29-й день рождения.

Задержание может быть связано с жалобой главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Она обратилась к правоохранителям с просьбой проверить тексты рэпера на пропаганду наркотиков.