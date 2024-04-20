В Томске суд принял решение выдворить из РФ латышского рэпера Платину

Латышского рэпера Платину (Роберта Плаудиса) депортируют из России. Суд назначил певцу штраф в размере 4 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность на территории РФ, сообщает SHOT .

В ожидании суда рэпер спал на лавочке, а затем занимался гимнастикой в коридоре. В ходе заседания Плаудис просил не назначать ему административный арест из-за аллергии на пыльцу. Позднее Платина заявил, что не отказывался от медосвидетельствования, однако видеозапись правоохранительных органов говорит об обратном.

Также латышский музыкант на заседании суда утверждал, что ничего не нарушал, был трезвым и попросил не оставлять в изоляторе на время до депортации, ему хватит денег, чтобы снять номер в местном отеле и купить билет в Латвию.

По словам адвоката артиста, Плаудис не употреблял запрещенных веществ, а просто упал во время концерта. На родину гражданин Латвии вернется через 10 дней. До выдворения он будет содержаться в спецприемнике Томска.

Накануне в Томске силовики задержали рэпера Платину. Музыкант отмечал свой 29-й день рождения на сцене клуба Face. На гражданина Латвии составили 3 административных дела, в том числе за пропаганду наркотиков.