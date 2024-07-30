Российские артиллеристы рассказали о «сумеречных» атаках на ВСУ

Российские бойцы используют «универсальный» калибр 152 мм, которым можно поражать укрепления, технику и живую силу врага.

Артиллеристы работают у условиях постоянных атак дронов ВСУ. По словам командира взвода с позывным Тайфун, работать приходится в сумерках или в ненастье, когда беспилотники не так эффективны.

«Мы стараемся выбирать такое время, когда более-менее сумерки либо очень плохая погода: дождь, туман, плохая видимость. Тогда самоходка становится неуловимой», — поделился хитростью российский командир.