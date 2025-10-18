Российская туристка привезла из Турции смертельную плесень в легких

Жительница России на протяжении двух месяцев испытывала изнурительный кашель, только после тщательных исследований в ее дыхательных путях обнаружили крайне опасный грибок, пишет SHOT ПРОВЕРКА .

Известно, что за два месяца до этого девушка провела отпуск в Турции. По возвращении домой у нее возникли интенсивный сухой кашель и заложенность носа. Изначально медики предполагали ОРВИ, затем — бронхит. Однако с течением времени признаки болезни лишь усугублялись. На протяжении нескольких месяцев пациентка обращалась к разным врачам, потратив на обследования более 100 тыс. рублей.

После назначения дополнительных исследований была выявлена истинная причина мучительного сухого кашля. Девушке диагностировали аллергический аспергиллез, осложненный кандидозом респираторного тракта. Данное заболевание вызывается опасными грибами рода Aspergillus. Помимо этого, в анализах пациентки обнаружили дрожжеподобный грибок, бактерии и аллергическую реакцию.

В настоящее время кашель, по словам девушки, не прекращается, добавились боли в боку и под грудью. Пациентка находится на лечении и ожидает результатов других анализов. Как россиянка могла заразиться смертельной плесенью, не уточняется.

