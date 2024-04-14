Российская армия уничтожила установку IRIS-T производства ФРГ
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ВС России уничтожили установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, российские бойцы ударили по украинским военным и технике в 129 районах. За сутки средства ПВО сбили 41 беспилотник и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США.
Также российская армия нанесла удар по снаряду системы залпового огня HIMARS производства США.
ВС России продолжают проведение СВО на Украине.