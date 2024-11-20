Российская армия подошла к главному узлу обороны ВСУ в Часовом Яре

Российские подразделения вплотную подошли к главному узлу обороны ВСУ в Часовом Яре — огнеупорному комбинату, который расположен в центре города, сообщает Mash .

На данный момент ВС РФ занимают многоэтажные дома вокруг предприятия. Они проводят разведку, выбивают солдат ВСУ из зданий и атакуют их позиции с помощью артиллерии.

Также российская армия ликвидирует оставшуюся технику противника, отрезая украинским силам пути выхода из города. Только за неделю ВС РФ уничтожили семь построек и блиндаж, в которых прятались военнослужащие ВСУ.

Также были уничтожены два строения противника, минометы, ангар и переправа. По предварительным данным, за сутки ВСУ потеряли в районе до 40 человек.

Между тем украинские формирования применяют fpv-дроны, а также польские минометы и остатки артиллерии. Ночью они используют БПЛА, чтобы сдержать российские подразделения, но у них это не получается. ВС РФ уже заняли большую часть города, в том числе взяли под контроль урочище Орлова и вплотную подошли к северо-западной части Часова Яра.

О том, что российские войска вошли в центр города, стало известно 19 ноября. Битва за Часов Яр ведется более полугода.