Bild*: российские войска вошли в центр Часова Яра

Российские военные были впервые замечены в центре населенного пункта Часов Яр. Битва за этот город ведется более полугода, сообщает Bild на русском *.

Судя по кадрам проходящих в городе уличных боев, ВС РФ практически подошли к стадиону «Авангард», расположенному в центре Часова Яра.

«И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты», — сказал эксперт Bild* по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он отметил, что в городе видны только руины и применение ВСУ дронов, чтобы атаковать российских военных.

По мнению специалиста, это указывает на то, что ВС РФ контролируют данную территорию, а украинцы атакуют их беспилотниками, сами они в это время расположились примерно в 100 м на запад.

Ранее воюющие за Украину латиноамериканские наемники, которых перебросили оборонять Часов Яр, попросили эвакуировать их из города. Они жалуются на постоянные обстрелы, среди наемников есть раненые.

*СМИ признано в России иностранным агентом.