Bild*: российские войска вошли в центр Часова Яра
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Российские военные были впервые замечены в центре населенного пункта Часов Яр. Битва за этот город ведется более полугода, сообщает Bild на русском*.
Судя по кадрам проходящих в городе уличных боев, ВС РФ практически подошли к стадиону «Авангард», расположенному в центре Часова Яра.
«И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты», — сказал эксперт Bild* по анализу открытых данных Юлиан Репке.
Он отметил, что в городе видны только руины и применение ВСУ дронов, чтобы атаковать российских военных.
По мнению специалиста, это указывает на то, что ВС РФ контролируют данную территорию, а украинцы атакуют их беспилотниками, сами они в это время расположились примерно в 100 м на запад.
Ранее воюющие за Украину латиноамериканские наемники, которых перебросили оборонять Часов Яр, попросили эвакуировать их из города. Они жалуются на постоянные обстрелы, среди наемников есть раненые.
*СМИ признано в России иностранным агентом.