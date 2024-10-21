Вступившие в ВСУ латиноамериканские наемники, которых перебросили оборонять Часов Яр, просят эвакуировать их из города. Радиоперехваты с таким содержанием перехватили бойцы группировки войск «Юг» ВС РФ, сообщает РИА Новости .

По словам российских военных, среди испаноязычных наемников есть раненые.

«Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <…> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать», — говорил один из «солдат удачи» в радиоперехвате.

Ранее стало известно об уничтожении колумбийского наемника ВСУ Галиндеса Гуаманга Джеймс Арбея. Его ликвидировали под Часовым Яром.

Часов Яр (ДНР), расположенный на господствующей высоте, имеет важное оперативно-стратегическое значение. Из него открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, которую контролируют украинские силы, — Славянско-Краматорской, а также к городу Константиновка в Краматорском районе.