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Наемника из Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ, ликвидировал в Донбассе

Наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, ликвидирован бойцами Южной группировки войск ВС РФ под Часовым Яром, пишет РИА Новости .

Киев перекинул на Донбасс испаноязычных наемников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр.

Также при убитом наемнике был украинский военный билет.

Ранее российские военнослужащие продолжают достигать целей, поставленных на СВО, в ходе выполнения боевой задачи в течение последних суток они ликвидировали иностранных наемников ВСУ, скопление живой силы и техники в 131 районе Сумской и Харьковской областях.