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ВС РФ за сутки ликвидировали наемников ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Российские военнослужащие продолжают достигать целей, поставленных на СВО, в ходе выполнения боевой задачи в течение последних суток они ликвидировали иностранных наемников ВСУ, скопление живой силы и техники в 131 районе Сумской и Харьковской областях, сообщает Минобороны России .

Во время выполнения боевого задания ВС РФ поразили пункты временной дислокации наемников и цеха по производству беспилотников. Российские бойцы также ликвидировали места, откуда представители киевского режима планировали запустить дроны.

За последние сутки силами ПВО были сбиты пять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 142 дрона самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ночью Украина подвергла Курскую область массированной атаке беспилотников самолетного типа. В результате обстрела никто из населения не пострадал.