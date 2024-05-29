Россиянка загадочно погибла в турецком отеле на глазах у маленького сына

В турецкой Анталье скончалась 39-летняя жительница Ярославля Александра Т. В момент смерти, которая настигла россиянку в гостиничном номере, рядом с женщиной находился ее маленький сын, сообщает сайт MK.Ru .

О гибели туристки из России накануне, 28 мая, сообщила турецкая пресса. По ее данным, иностранка долгое время не выходила из номера, что насторожило сотрудников отеля. Тогда персонал решил подняться к россиянке — нашли ее уже скончавшейся.

Все это время в номере с женщиной находился ее сын. Сейчас, предварительно, к ребенку хочет прилететь его отец.

Женщина болела диабетом первого типа. Причины смерти россиянки пока неизвестны, прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.