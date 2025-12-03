Россиянка по «схеме Долиной» пытается отнять у бойца СВО проданный автомобиль

Россиянка по «схеме Долиной» пытается отнять машину у участника специальной военной операции, уехавшего на фронт. Боец просит дождаться его из зоны СВО для судебного разбирательства, сообщает Baza .

В 2024 году 57-летняя Елена продала свой автомобиль Kia Soul за 850 тыс. рублей. Однако через несколько месяцев женщина подала иск в суд о признании сделки недействительной.

Экс-владелица утверждает, что под давлением мошенников она не только продала автомобиль, но и отдала покупателям запасные колеса. Елена предоставила суду медсправки, что не отдавала себе отчета в поступках.

Покупатель иномарки успел перепродать ее, последним владельцем стал местный житель Владислав, который отправился в зону СВО. Елена настаивает, чтобы самарский суд рассмотрел дело без его участия, однако Владислав в своих письмах просит дождаться его возвращения. Этого же пытается добиться его адвокат.

При этом Елена со своим юристом уверена, что все равно сможет вернуть себе автомобиль и запасные колеса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.