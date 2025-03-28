Россиянин выпил бутылку виски и покусал бортпроводников по пути в Таиланд

47-летний гражданин России начал распивать алкоголь еще до полета в аэропорту Казани. В Duty Free он купил себе бутылку виски Red Label, выпил ее в самолете, а когда захотел добавки и получил отказ — напал на бортпроводников и покусал одного из них, пишет SHOT .

Все произошло на рейсе авиакомпании Red Wings, который летел из Казани в Пхукет. После распития бутылки виски 47-летний пассажир позвал бортпроводника и попросил еще алкоголя. Сотрудники авиакомпании вежливо отказали мужчине, но тот взбесился.

Мужчина набросился на бортпроводников, плевал в них, а одного из стюардов покусал. Следующие 10 дней дебошир спокойно отдыхал в Таиланде и не подозревал, что по возвращении домой будет задержан.

Экипаж обратного рейса из Пхукета в Казань был тем же. Сотрудники авиакомпании узнали агрессивного россиянина и сообщили на землю, что с ними летит тот же пассажир, который ранее покусал одного из членов экипажа. По прибытии самолета в Казань мужчину задержали полицейские. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее дебош в самолете устроил россиянин, который летел из Москвы в Красноярск. Членам экипажа пришлось связать мужчину скотчем.