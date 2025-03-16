Летевший в отпуск военный устроил дебош в самолете Москва-Красноярск

Отправившийся в отпуск военный организовал дебош на борту. Проводники были вынуждены связать его, сообщает Baza .

Инцидент произошел на рейсе Москва-Красноярск ночью с 15 на 16 марта. Мужчина кричал матом, ссорился с бортпроводниками и остальными пассажирами.

Команда самолета была вынуждена связать дебошира скотчем. Будучи обездвиженным, он прибыл в Красноярск и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дебош, как оказалось, устроил 47-летний военнослужащий Виктор А. Он направлялся в отпуск и был нетрезв.

Ранее пьяный пассажир рейса Уфа-Петербург избил бортпроводника. Также он обматерил окружающих людей.