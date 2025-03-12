Пассажир устроил пьяный дебош на рейсе, летевшем из Уфы в Петербург

Нетрезвый пассажир самолета, выполнявшего рейс из Уфы в Санкт-Петербург, устроил на борту дебош. Он ударил бортпроводника и обматерил остальных граждан, сообщает « 112 ».

35-летний Александр решил выпить перед вылетом, но не рассчитал с алкоголем. Когда самолет поднялся на высоту 10 тыс. м, нетрезвый пассажир потерял над собой контроль.

Он стал громко ругаться и обматерил пассажиров. Когда бортпроводник попытался угомонить пьяного мужчину, то получил удар по лицу.

После этого экипаж скрутил неадеквата. По прилете в аэропорт назначения к самолету вызвали полицию.

В отношении Александра были возбуждены уголовное и административное дела: за хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения соответственно.

Ранее хоккеистов «Трактора» сняли с рейса за пьяный дебош в самолете. После празднования победы спортсмены разнесли аварийный люк.