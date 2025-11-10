Россиянин поверил мошенникам и купил сгенерированную ИИ машину из Европы
Мошенники развели россиянина на 3,3 млн рублей при покупке автомобиля из Европы. Оказалось, что машина была сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Baza.
Виталий планировал купить автомобиль до повышения утильсбора. Он выбрал Telegram-канал по покупке и доставке авто в из Европы, у которого было 14 тыс. подписчиков. Мужчина следил за этим каналом полгода и в сентябре остановил свой выбор на Honda CR-V с мощностью двигателя 184 л. с.
Менеджеры компании связались с Виталием и заключили договор. Мужчина оплатил таможенные пошлины и выкуп автомобиля у иностранца, готовясь к получению своей машины. Однако брокер потребовал дополнительные средства: за утильсбор, госпошлину и залог.
Это начало беспокоить Виталия, но он доверял перекупщику, который убедительно присылал документы, счета и фотографии с таможни. Как выяснилось, фотографии оказались подделкой — нейросеть некорректно отобразила белорусские слова на табличках. Виталий этого не заметил, все оплатил и попросил гарантии, что больше денег с него требовать не будут. Но компания не сдержала своих обещаний и на следующий день выставила счет за акцизный сбор.
Виталий решил уточнить, пересекла ли его Honda границу, и получил ответ, что автомобиль не проходил таможенных процедур в Беларуси. Мужчина окончательно осознал, что его обманули, когда наткнулся на пост в Telegram, описывающий аналогичный случай мошенничества. После этого он обратился в полицию.
