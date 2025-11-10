Россиянин поверил мошенникам и купил сгенерированную ИИ машину из Европы

Мошенники развели россиянина на 3,3 млн рублей при покупке автомобиля из Европы. Оказалось, что машина была сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Baza .

Виталий планировал купить автомобиль до повышения утильсбора. Он выбрал Telegram-канал по покупке и доставке авто в из Европы, у которого было 14 тыс. подписчиков. Мужчина следил за этим каналом полгода и в сентябре остановил свой выбор на Honda CR-V с мощностью двигателя 184 л. с.

Менеджеры компании связались с Виталием и заключили договор. Мужчина оплатил таможенные пошлины и выкуп автомобиля у иностранца, готовясь к получению своей машины. Однако брокер потребовал дополнительные средства: за утильсбор, госпошлину и залог.

Это начало беспокоить Виталия, но он доверял перекупщику, который убедительно присылал документы, счета и фотографии с таможни. Как выяснилось, фотографии оказались подделкой — нейросеть некорректно отобразила белорусские слова на табличках. Виталий этого не заметил, все оплатил и попросил гарантии, что больше денег с него требовать не будут. Но компания не сдержала своих обещаний и на следующий день выставила счет за акцизный сбор.

Виталий решил уточнить, пересекла ли его Honda границу, и получил ответ, что автомобиль не проходил таможенных процедур в Беларуси. Мужчина окончательно осознал, что его обманули, когда наткнулся на пост в Telegram, описывающий аналогичный случай мошенничества. После этого он обратился в полицию.

