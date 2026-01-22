Россиянин чудом выжил, упав с копии Эйфелевой башни под Саратовом
Мужчина упал с копии Эйфелевой башни в Саратовской области — врачи сильно удивились и сначала не поверили в причину происшествия, сообщает «112».
Копия знаменитой французской достопримечательности установлена в городе Балаково. Мужчина взобрался на нее, но не удержался и упал вниз.
К счастью, копия металлической конструкции оказалась гораздо меньше по размерам, чем оригинал. Мужчина упал с высоты более 5 метров.
В результате падения россиянин сломал ребра. Сейчас мужчина восстанавливается.
