Пила с любовником и его женой: нижнекамка выпала из окна во время посиделок

Женщина упала из окна в Татарстане на пьяных посиделках с любовником и его женой

Трагедия разыгралась в Нижнекамске. Во время распития спиртного с любовником и его женой женщина села на карниз покурить, но упала с высокого этажа и разбилась, сообщает Kazanfirst .

Нижнекамка проживала в одной из комнат, она работала уборщицей. В гости к женщине пришел любовник со своей женой. При этом последняя знала, что мужчина состоит в интимных отношениях с другой, но это не мешало женщинам дружить и гостить друг у друга.

Соседи по комнате рассказывали, что во время таких встреч из-за стены часто доносилась ругань, а потом нижнекамку видели с синяками и побоями. Трагедия случилась во время подобной попойки в гостях у любовницы.

Троица всю ночь выпивала, а утром мужчина вместе с любовницей отправились за бутылкой и продолжили пить. Хозяйка комнаты уселась на карниз, чтобы покурить. Люди внизу заметили это и набрали 112. Когда специалисты приехали на место, женщина уже выпала из окна. Она скончалась в больнице.

Приехавшие на место сотрудники полиции не сразу смогли попасть в злосчастную квартиру. Супруги признались, что не могли открыть дверь, потому что находились в шоковом состоянии. Любовницу они пытались затащить в квартиру, но ничего не вышло. Было возбуждено дело об убийстве, но мужчину признали виновным лишь в истязании.

