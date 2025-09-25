Россияне после ДТП в Аланье попросили генконсульство помочь с эвакуацией

Трое россиян, пострадавших в ДТП в Аланье, обратились в генконсульство РФ и попросили оказать им содействие в эвакуации, сообщает ТАСС .

В диппредставительстве раскрыли детали о состоянии россиян. 10 граждан РФ все еще остаются в больнице после аварии. Два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Они до сих пор не пришли в сознание.

Всем пострадавшим оказываются необходимые медицинские услуги. Также в генконсульство поступило обращение от трех россиян, которые попросили помочь им в эвакуации.

Сейчас диппредставительство работает вместе со страховой компанией и медицинским учреждением, чтобы подготовить документы для эвакуации граждан. Также оно помогает родственникам пострадавших.

ДТП с частным туристическим автобусом, который врезался в маршрутку, произошло во вторник в Аланье. В результате 15 человек пострадали, при этом двое получили тяжелые травмы.

