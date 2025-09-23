Более десятка пострадавших: туристический автобус врезался в маршрутку в Аланье
Фото - © скриншот/РИА Новости
В турецком городе Аланья туристический автобус столкнулся с пассажирским. В результате аварии пострадали 15 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство IHA.
ДТП произошло на трассе возле населенного пункта Конаклы. Туристический автобус принадлежал частной компании. Он столкнулся с микроавтобусом с пассажирами.
Врачи и полиция уже прибыли на место происшествия. Пострадавших направили в больницу, где им оказывают экстренную помощь.
В генконсульстве сообщили РИА Новости, что в аварии пострадали в том числе и российские туристы. Дипломаты готовы оказать им содействие.
Ранее на трассе Казань — Екатеринбург произошло ДТП с участием автомобиля итальянской марки Ferrari стоимостью более 30 млн рублей. Возможной причиной аварии могла стать гонка спорткаров.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.