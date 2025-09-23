Более десятка пострадавших: туристический автобус врезался в маршрутку в Аланье

сегодня в 11:52

Россияне есть среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Аланье

В турецком городе Аланья туристический автобус столкнулся с пассажирским. В результате аварии пострадали 15 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство IHA.

ДТП произошло на трассе возле населенного пункта Конаклы. Туристический автобус принадлежал частной компании. Он столкнулся с микроавтобусом с пассажирами.

Врачи и полиция уже прибыли на место происшествия. Пострадавших направили в больницу, где им оказывают экстренную помощь.

В генконсульстве сообщили РИА Новости, что в аварии пострадали в том числе и российские туристы. Дипломаты готовы оказать им содействие.

