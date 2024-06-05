сегодня в 14:17

Украинские пограничники остались без склада боеприпасов после удара ВС РФ

Вооруженные силы России в ходе контрабатарейной борьбы в течение суток уничтожили склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме склада боеприпасов 15-го погранотряда, российские бойцы в течение суток поразили американского производства 155-мм гаубица М777, немецкую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzarhaubitze 2000, а также два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм установку залпового огня БМ-21 «Град».

Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области улучшили свое положение по переднему краю, где поразили живую силу и технику ВСУ.

Ранее российские военнослужащие уничтожили склады, которые принадлежали ВСУ и их иностранным наемникам. Специальная военная операция успешно продолжается на Украине.