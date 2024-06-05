ВС РФ уничтожили склады с техникой ВСУ и иностранных наемников

Российские военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи с применением беспилотников и ракет уничтожили украинские склады с оружием и техникой, которые были в распоряжении оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», а также боевиков «Иностранного легиона», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВС РФ успешно поразили склад с безэкипажными катерами, а также живую силу и технику в 118-ти районах Украины. За сутки средствами противовоздушной обороны сбили 55 дронов ВСУ.

Украина также лишилась 10 американских реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», двух французских управляемых авиабомб Hummer и еще двух ракет американского производства зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.

Ранее в небе над Белгородской областью ВС РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа. В ночь на 5 июня также были сбиты два дрона ВСУ над этим же российским регионом.