Беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью

сегодня в 13:15

Сообщение об очередной попытке Украины атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале .

Попытку ВСУ совершить террористическую атаку зафиксировали около 12:15 по Москве. Дежурные средства ПВО оперативно отреагировали на вмешательство в воздушное пространство России и сбили опасный объект.

В настоящее время пока не поступало информации о каких-либо разрушениях, жертвах или пострадавших в результате падения обломков сбитого беспилотника.

В ночь на 5 июня Украина также пыталась атаковать Белгородскую область. Вооруженные силы России успешно пресекли нападения, сбив два дрона.