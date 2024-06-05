Беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью
ВСУ атаковали Белгородскую областью беспилотником самолетного типа
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Сообщение об очередной попытке Украины атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Попытку ВСУ совершить террористическую атаку зафиксировали около 12:15 по Москве. Дежурные средства ПВО оперативно отреагировали на вмешательство в воздушное пространство России и сбили опасный объект.
В настоящее время пока не поступало информации о каких-либо разрушениях, жертвах или пострадавших в результате падения обломков сбитого беспилотника.
В ночь на 5 июня Украина также пыталась атаковать Белгородскую область. Вооруженные силы России успешно пресекли нападения, сбив два дрона.